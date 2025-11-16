Brojni se opraštaju od Aldine Jahić nakon stravičnog femicida u Mostaru

Nermin Mujkanović, načelnik Općine Kalesija, oprostio se potresnim riječima od Aldine Jahić, mlade žene koja je sinoć ubijena u Mostaru, piše Hercegovina.info.

„Strašno me pogodila vijest o ubojstvu naše sugrađanke Aldine Jahić. Kao načelnik, ali prije svega kao roditelj, duboko sam potresen ovim nezamislivim gubitkom koji je pogodio njezinu obitelj, prijatelje i cijelu našu zajednicu. Obitelji Jahić upućujem izraze najiskrenijeg saučešća. U ovim teškim i mučnim trenucima naše misli, suosjećanje i podrška su uz njih. Nema riječi koje mogu umanjiti bol, ali želim da znaju da ne stoje sami – cijela Kalesija dijeli njihovu tugu“, poručio je Mujkanović.

Dodao je kako je ovaj zločin još jedna opomena o ozbiljnosti društvenog problema nasilja nad ženama.

„Ovaj strašni događaj još jednom nas suočava s bolnom činjenicom da se femicidi ponavljaju, uprkos brojnim apelima, upozorenjima i obećanjima. Kao društvo moramo zahtijevati sistemske promjene i stvarnu zaštitu žena, a ne samo deklarativne istupe nakon što je već prekasno. Aldina je bila mlada žena pred kojom je stajao život. Njezina smrt je rana za našu općinu i opomena cijeloj državi. Neka joj Allah dragi podari Džennet, a njezinoj porodici snagu, sabur i utjehu u danima koji su pred njima.“

Prof. dr. Dženeta Omerdić dirljivim je riječima na društvenim mrežama odala počast Aldini Jahić. Istaknula je kako je Aldina bila primjer izuzetne osobe te da njezina smrt mora biti jasno imenovana kao zločin, a ne tragični gubitak.

„Aldinu sam poznavala. I svi koji su je poznavali znaju da je bila izuzetna u svakom smislu te riječi. Odgovorna. Vrijedna. Vedrog duha. Ne mogu se sjetiti da sam je ikada vidjela, a da nije bila nasmijana“, napisala je Omerdić.

Naglasila je kako je Aldina tražila pomoć i pokušavala se zaštititi, ali sustav nije reagirao.

„Teško mi je i zamisliti da posljednju životnu bitku nije dobila. A borila se. Prijetnje je prijavila. Tražila zaštitu. Koju nažalost nije dobila.“

Profesorica je uputila apel javnosti da se prestanu koristiti blaži izrazi koji prikrivaju istinu o femicidu.

„Zato upućujem molbu svim njenim kolegicama i kolegama: nemojte pisati da je tragično izgubila život. Ne. Ona ga nije izgubila. Borila se da ga sačuva. Život joj je brutalno oduzet. I to je zločin. A počinitelj ima ime i prezime.“

Na kraju je izrazila sućut obitelji i prijateljima.

„Neka joj je laka zemlja bosanska. Porodici i prijateljima izražavam iskreno saučešće.“

Od ubijene Aldine oprostio se i ekonomist te zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić.

„Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, ‘filozof’ kako sam je zvao.“

Čavalić je opisao kako je Aldina u trenutku napada pokušala pobjeći od nasilnika, ali nije uspjela.

„Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme. Ali bezuspješno, metak je bio brži. Aldina je mogla organizirati događaj za tisuću ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje, dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće porodici Jahić.“

