Detalji ubistva u Mostaru: Krenula je na trening, a on ju je dočekao i ubio

U Mostaru je 33-godišnji Anis Kalajdžić ubio svoju bivšu djevojku, 32-godišnju Aldinu Jahić iz Kalesije. Tragediji su prethodile višekratne prijetnje koje, nažalost, nisu bile prijavljene policiji, piše Avaz.

Prijetnje koje su završile ubojstvom

Nakon završenog očevida, dežurna županijska tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić, potvrdila je da je ubijena djevojka ranije dobivala prijetnje od bivšeg dečka. “Prema do sada prikupljenim informacijama, nesretna djevojka od A. K., inače, bivšeg dečka, dobivala ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerojatno, kako je navela, da će to završiti na prijetnjama”, izjavila je Pranjić.

Opisala je i sam trenutak napada. “Međutim, večeras kada je krenula na trening, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegnuo pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći se spasiti, ali je on ušao i ubio je”, rekla je tužiteljica.

Na pitanje je li napadač pokušao počiniti samoubojstvo, odgovorila je da je ta informacija zasad neprovjerena. “Bez dokaza o tome ništa ne mogu reći”, kazala je Pranjić, apelirajući na medije da odgovorno izvještavaju o ovom slučaju.

Osumnjičeni brzo uhićen

Na mjestu događaja bio je i ministar MUP-a HNK, Marijo Marić, koji je potvrdio da su poduzete opsežne istražne radnje pod nadzorom dežurne tužiteljice. “Osumnjičeni je u roku od svega nekoliko minuta lišen slobode, pod policijskim je nadzorom. Ovo je tragičan slučaj, zaista, i koristim priliku da izrazim sućut obitelji”, rekao je Marić.

Dodao je kako će Tužiteljstvo odlučiti o kvalifikaciji kaznenog djela. “Što se tiče kvalifikacije kaznenog djela, to će Tužiteljstvo odlučiti u kojem smjeru će ići, čini se da za sada ima jako puno dokaznog materijala”, zaključio je ministar.

Podsjetimo, osumnjičeni Anis Kalajdžić je prvo pucao na 32-godišnjakinju kod autobusne stanice, nakon čega se ona dala u bijeg. Išao je za njom i sustigao je nakon čega ju je ubio pištoljem. Prema neslužbenim informacijama, Kalajdžić je nogometni sudac s dugogodišnjim iskustvom suđenja u Prvoj ligi Federacije BiH i sin trenera i bivšeg nogometaša FK Velež.

Dozvolu za nošenje oružja dobio je prije mjesec dana nakon čega je nabavio pištolj jer je dobivao prijetnje kao nogometni sudac.

