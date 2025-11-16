Mostar potresen zločinom: Napadač nedavno dobio dozvolu za nošenje oružja

Uvečernjim satima, oko 18 sati, u objektu na adresi Trg Ivana Krndelja dogodilo se ubojstvo, potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema neslužbenim informacijama osumnjičeni je Anis Kalajdžić, nogometni sudac iz Mostara.čevici navode kako je muškarac pratio ženu te na nju pucao dok je pokušavala pobjeći s obližnje autobusne stanice. Žrtva je tijekom bijega pozvala policiju i pobjegla u obližnji objekt, no napadač je ubrzo ušao za njom.

Neslužbeno se također navodi da je nakon ubojstva pokušao počiniti samoubojstvo, no metak se navodno zaglavio u cijevi. U tom trenutku na mjesto događaja je došla policija te ga je lišila slobode,pise Mostarlive

Prema neslužbenim informacijama s terena, žena i muškarac navodno su ranije imali sudski spor, a napadač je, kako se doznaje, nedavno dobio dozvolu za nošenje oružja te potom kupio pištolj.

Ovi navodi zasad nisu službeno potvrđeni i čekaju se detalji policijskog uviđaja.

