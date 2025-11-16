Femicid u Mostaru: U djevojku je pucao Anis Kalajdžić!

Kako smo već pisali, mladić je hicem iz vatrenog oružja oduzeo život djevojci.

Prema nezvaničnim izvorima, ubica je Anis Kalajdžić (1992) iz Mostara koji je pucao u žensku osobu. Identitet ubijene u ovom trenutku nije dostupan javnosti.Nakon ubistva, Kalajdžić je navodno pokušao izvršiti samoubistvo ali se metak zaglavio u cijevi pištolja,piše Mostarlive

Policija je vrlo brzo izašla na lice mjesta i uhapsila ubicu.

Prema neslužbenim informacijama s terena, žena i muškarac navodno su ranije imali sudski spor, a napadač je, kako se doznaje, nedavno dobio dozvolu za nošenje oružja te potom kupio pištolj.

Ovi navodi zasad nisu službeno potvrđeni i čekaju se detalji policijskog uviđaja.

