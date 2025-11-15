UŽAS U SRBIJI : Na meti cijela porodica – otac i sin ubijeni, žena i drugo dijete ranjeni

Policija je pronašla njihova tijela, ali i dvije ranjene osobe, tačnije majku i brata ubijenog sina M.L.

Otac M.L. i njegov sin M.L. (44) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidinice kod Babušnice (Srbija) juče oko 16 časova.

Policija je pronašla njihova tijela, ali i dvije ranjene osobe, tačnije majku i brata ubijenog sina M.L. Nesretna žena je ranjena u glavu i ona je ta koja je prijavila slučaj policiji.

Kako Blic saznaje, oni su ubijeni u dvorištu porodične kuće.

Prilikom poziva policiji, ona je navela da je smrtonosne povrede nanio izvjesni S.M,piše Blic

Policija je zatekla osumnjičenog S.M. i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.

Još nije poznato ko je počinilac, ali policija sumnja na neka lica i vrši provjere.

