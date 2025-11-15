Počinje suđenje Brajanu Volšu, odbijen zahtjev njegovog tima

Volš je optužen da je ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, na dan Nove godine 2023. Uhapšen je kasnije tog mjeseca, prvo pod optužbom da je obmanjivao istražioce, a potom i za ubistvo.

Nakon što je u septembru izboden u zatvoru, Volšovi advokati su rekli da su mu se sposobnost razumijevanja i učešća u sopstvenom pravnom postupku pogoršali. On je bio na procjeni u Bridgewater State Hospital, a taj procesu je odložio početak suđenja, prvobitno zakazanog za oktobar. Ljekari su, pak, konačno procijenili da je sposoban, prenosi Telegraf.

Izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju

Sudija je započela sudski postupak rekavši da je dobila izvještaj iz Bridgewater State Hospital, koji navodi da je Volš sposoban.

Leri Tipton, Volšov advokat, rekao je da se ne protive tom nalazu.

Tipton je izrazio zabrinutost da bi premještanje Volša iz Bridgewater State Hospital nazad u zatvor moglo negativno da utiče na njega.

Frenijer je rekla da će postojati određeni prelazni period koji će se poklopiti sa izborom porote, tako da to ne bi trebalo da ometa njegovu sposobnost da učestvuje u suđenju.

Izbor porote u utorak

Izbor porote trebalo bi da počne u utorak za Volšovo suđenje za ubistvo, rekla je sudija Frenijer.

Volšov tim je tvrdio da je medijska pažnja podstakla pristrasnost protiv njega u okrugu Norflok.

Frenijer je zaključila da izvještavanje medija nije dostiglo nivo koji bi stvorio “pretpostavljenu pristrasnost” među potencijalnim porotnicima u okrugu Norflok. Dodala je da odbrana nije dokazala “senzacionalističko izvještavanje” koje bi opravdalo promjenu mjesta suđenja, niti je pokazala da postoji pristrasnost posebno među ljudima u okrugu Norflok, te je odbila zahtjev za promjenu mjesta suđenja.

Što se tiče zahtjeva da se porotnici dovedu iz drugog okruga, Frenijer je koristila sličnu logiku da objasni svoje odbijanje.

Sudija Frenijer je potom zaključila današnje saslušanje.

Predmet će se vratiti na sud u ponedjeljak u 09.00 ujutro na završno predsuđenje.

Slučaj Aninog ubistva nije prvi put da se Brajan Volš suočava sa krivičnim optužbama. Godinama prije njenog nestanka bio je federalno optužen u međunarodnoj šemi prevare s umjetninama, u kojoj je ljudima prodavao lažna djela Endija Vorhola za desetine hiljada dolara. Priznao je krivicu. Ali proces izricanja kazne u tom slučaju godinama je stajao u mjestu.

Napadnut u zatvoru

Podsjećamo, Volš je u septembru ove godine napadnut u zatvoru, svega nekoliko sedmica prije početka suđenja za ubistvo Beograđanke.

Incident se dogodio u pritvorskoj jedinici u gradu Dedham.

Šerif kancelarije okruga Norfolk nije želio da otkrije identitet žrtve, ali je Volšov advokat, Leri Tipton, potvrdio za portal Masslive.com da je njegov klijent izboden.

Volš je prebačen u bolnicu u Bostonu, gdje mu je ukazana pomoć, nakon čega je vraćen u pritvor iste noći, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.

“Drugi zatvorenik umiješan u incident savladan je od strane stražara, a pronađen je i improvizovani tupi predmet”, navedeno je u saopštenju.

