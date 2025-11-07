Masakr u Srbiji: Otac i sin ubijeni, ranjeni žena i drugo dijete

U selu Zavidince kod Babušnice u Srbiji danas je došlo do teškog zločina u kojem su dvije osobe ubijene, a dvije ranjene. Otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (44) ubijeni su u dvorištu porodične kuće oko 16 sati.

Policija je, osim njihovih tijela, zatekla i dvije ranjene osobe – majku S.L. i brata ubijenog sina. Nesretna žena ranjena je u glavu i upravo je ona pozvala policiju i prijavila slučaj.

Kako saznaje portal Blic, smrtonosne povrede nanio je, prema njenim riječima, S.M. Policija je ubrzo zatekla osumnjičenog i odredila mu je zadržavanje.

Još uvijek nije potpuno jasno ko je izvršilac zločina, ali policija provodi provjere i ispituje osumnjičene.

