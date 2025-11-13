Otkrivamo nove šokantne detalje: Amel Alihodžić slao video spolnog organa djevojčici

Novi slučaj pedofilije potresao je Bosnu i Hercegovinu, a riječ je o muškarcu Amelu Alihodžiću koji se sumnjiči za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta s pornografijom.

Naime, Amel, koji je iz Zenice, slao je poruke trinaestogodišnjoj djevojčici, koje su vrlo degutantne i uznemirujuće, te joj je čak slao i video svog spolnog organa. Na svu sreću, pametna djevojčica odmah je sve prijavila svome ocu. Alihodžić se njoj javio putem aplikacije Viber, te je otac uzimajući mobitel od djevojčice spriječio da pročita gadosti koje joj je slao osumnjičeni. Dalju komunikaciju na Viberu vodio je otac djevojčice.

Zatražio fotografiju

Naime, Alihodžić ju je nazivao „ljubavi“, pisao joj kako „misli na njenu g**u“, između ostalog. Djevojčicu je pokušao namamiti uprkos tome što je znao da je maloljetna, s obzirom na to da ju je pitao za godine.

Alihodžić se „ogradio“ kako je pogrešan broj ukucao, kada ga je djevojčica, odnosno njen otac upitao putem poruka: „Od kud ti moj broj?“. Uprkos tome, nastavio je komunikaciju.

Djevojčici je Alihodžić zatražio i fotografije, te je htio i da se vidi s njom. „Ljubim te cijelu od usana do stopala“ – bila je jedna od poruka upućenih maloljetnici. Alihodžić joj je poslao i neprimjerenu fotografiju kako liže svoj prst.

Prijedlog pritvora

Osumnjičeni Alihodžić jučer je uhapšen u akciji koja je bila produkt saradnje MUP-a ZDK i MUP-a KS.

– Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta s pornografijom – rečeno je jučer iz Tužilaštva KS.

Kako je potvrđeno, pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela.

Odluka Suda

Sumnjiči se da je navedena krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina, dodaju iz Tužilaštva. Odluka Općinskog suda u Sarajevu će biti donesena u toku današnjeg dana, piše avaz.

