NOVI SNIMAK STRAVE IZ KLADUŠE! Suvozač sjeo za volan i krenuo da gazi ljude, UZNEMIRUJUĆI DETALJI!

Muška osoba koja je izazvala saobraćajnu nesreću u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše, a potom učestvovala u velikoj tuči, i suvozač koji je kasnije sjeo za volan i automobilom pokušao a pobije aktere fizičkog obračuna, uhapšeni su nedaleko od mjesta gdje se nemili događaj desio, javlja avaz.

Ubrzo se pojavio prvi snimak ovog incidenta, a sada se na društvenim mrežama pojavio iz drugi, iz drugog ugla. Na tom snimku se vidi kako je vozač jednu osobu bukvalno pokosio!

Kako se može vidjeti na snimku jedan automobil je izazvao nesreću tako što je prešao u suprotnu traku, a njime je, prema nezvaničnim informacijama upravljao maloljetnik.

U vozilu su se nalazile dvije osobe, koje su se nakon toga zaustavile na proširenju, a onda je prvo izbio verbalni, a zatim i fizički sukob.

Nakon što je vozač dobio udarac u tučnjavi, suvozač se vratio u automobil i seo za volan, pa pod punim gasom pokušao da pregazi osobe s kojima se prethodno potukao.

Kako se može vidjeti na snimku, jedna osoba je povređena, a nezvanične informacije govore da je prebačena u bolnicu u Karlovcu.

