Jutro nakon tragedije, traje uviđaj u Domu penzionera

Jutro nakon nezapamćene tragedije u Tuzli je zavladala tišina oko Doma penzionera.

Mjesto na kojem je sinoć izgubljeno deset života i dalje je pod jakim policijskim obezbjeđenjem, a prilaz objektu je zabranjen.

Na terenu se nalaze vozila hitne pomoći i pripadnici policije.

Prema preliminarnim informacijama Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u požaru koji je zahvatio jedan dio Doma penzionera smrtno je stradalo deset osoba.

Među povrijeđenima nalaze se i pripadnici spasilačkih ekipa koji su pokušavali evakuisati korisnike objekta.

Tijela stradalih biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije.

Na licu mjesta prisutna je uviđajna ekipa, koja će, kada se za to stvore uslovi, izvršiti detaljan uviđaj s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih relevantnih okolnosti ove tragedije.

Grad je jutros u tišini. U zgradi koja je trebala biti utočište starijima ugašeno je deset života, pišu Vijesti.ba.

