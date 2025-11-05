Policija potvrdila: Deset mrtvih u poažaru u Tuzli

U požaru koji je sinoć oko 20:45 sati zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli, prema posljednjim informacijama, smrtno je stradalo deset osoba, dok je oko dvadeset povrijeđeno, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Tijela nastradalih biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Među povrijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te uposlenici Doma penzionera.

Gradonačelnik Tuzle sazvao je vanredni kolegij koji će biti održan jutros u 8:00 sati, na kojem će nadležne službe iznijeti nove informacije o okolnostima požara, broju stradalih i stanju povrijeđenih.

Podsjetimo, požar je izbio na sedmom spratu Doma penzionera, a brzom intervencijom pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uz pomoć vatrogasaca iz Srebrenika te dobrovoljnih društava iz Gornje Tuzle i Tuzle, vatra je lokalizovana. U gašenju i evakuaciji učestvovali su i pripadnici policije, Službe hitne medicinske pomoći Tuzla te medicinsko osoblje domova zdravlja iz Lukavca, Srebrenika i Kalesije.

Uviđaj će biti izvršen kada se steknu uslovi, a istraga o uzrocima ovog tragičnog događaja je u toku, pišu vijesti.ba.

Facebook komentari