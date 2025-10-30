Ivica Dačić došao na mezar Halida Bešlića: Evo šta je izjavio

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić doputovao je u Sarajevo i posjetio grobno mjesto pjevača Halida Bešlića.

Ivica Dačić donio je ogroman buket cvijeća umotan u crni papir i odao poštu prijatelju.

– Položio sam cvijeće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota – napisao je Ivica na Instagramu.

On je dodao da mu je odlazak prijatelja i te kako teško pao.

– Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvijek svjedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru – stoji u objavi Dačića.

Ivica Dačić: “Liječio si dušu i donosio radost u najtežim trenucima”

Nakon što je Halid Bešlić preminuo 7. oktobra oglasio se i Ivica Dačić koji je uputio saučešće porodici, piše Blic.

– Sa neizmjernom tugom sam primio vijest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umjetnika i čovjeka izuzetnog srca Halida Bešlića.

Halid je svojim glasom, pjesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svijetu muzike i umjetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova djela nalazili utjehu, nadu i radost. Njegova muzika je spajala ljude, liječila duše i donosila radost u najtežim trenucima. Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovjek i izuzetan prijatelj.

Za mene lično, Halid nije bio samo umjetnik kojeg sam duboko poštovao, već i prijatelj sa kojim sam dijelio mnoge lijepe trenutke. Kroz druženje znali smo da zajedno zapevamo njegove pjesme koje su decenijama osvajale srca naroda. Njegovo odsustvo ostavlja prazninu koja se ne može nadoknaditi, ali sjećanje na njega i njegovu muziku zauvijek će živjeti u našim srcima.

Porodici, prijateljima i svima koji su voljeli Halida, upućujem svoje najdublje saučešće. Neka mu duša počiva u miru, a za nas utjeha bude u svemu što nam je ostavio, pjesmama, radosti i ljubavi koju je dijelio bez mjere.

Halide, hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam – navodi se u saučešću ministra Dačića.

