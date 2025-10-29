Uhapšeni načelnik policije iz Živinica bio je i na čelu grupe za borbu protiv korupcije, vlada ga odmah smijenila

S tim u vezi, Vlada TK ga je razriješila dužnosti predsjednika radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije.

Kao što je poznato, visokopozicionirani policijski službenici iz Kalesije i Živinica uhapšeni su u jutrošnjoj akciji koja je provedena u nekoliko gradova u Tuzlanskom kantonu, zbog sumnje da su na prostituciju navodili i djevojčice iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Pored Halilovića, u akciji su uhapšeni još i inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Kopić, policijski službenici iz Policijske uprave Živinice Jasmin Modrić i Dževad Požegić, kao i bivši državni zastupnik i univerzitetski profesor iz Živinica Zijad Jagodić.

U kontekstu Halilovića, danas je vanredno zasjedala Vlada TK, koja ga je razriješila dužnosti predsjednika radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK.

“Čak i poštujući presumpciju nevinosti, Vlada TK ne dozvoljava da bilo ko, za koga se i sumnja u vršenje kriminalnih aktivnosti, bude dio ili član Vladinih tijela. S tim u vezi, na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – trgovina ljudima, donijela je odluku o razrješenju Miralema Halilovića sa pozicije predsjednika Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK za period 2026–2034. godine”, kazali su iz Vlade TK.

Dodali su da daju punu podršku aktivnostima Upravi policije MUP-a TK usmjerenim na borbu protiv svih oblika kriminaliteta, s posebnim akcentom na sankcionisanje onih koji nisu dostojni policijske uniforme.

Zaključili su da današnje hapšenje potvrđuje nultu toleranciju na devijantna ponašanja unutar policijskih struktura, kao i sposobnost Uprave policije TK da samostalno i odlučno djeluje u otkrivanju i procesuiranju nezakonitosti, bez obzira na položaj ili funkciju počinilaca, prenosi Klix.

Facebook komentari