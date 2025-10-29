U Tuzli akcija hapšenja policajaca zbog sumnje da su maloljetnice navodili na prostituciju

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od jutros vrše pretrese na nekoliko lokacija, u cilju prikupljanja materijalnih dokaza, ali i privođenja nekoliko svojih kolega.

Lokacije na kojima se vrše pretresi su u Živinicama, Banovićima i Kalesiji, a u fokusu je i Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, jer se sumnja da su neki od oštećenih štićenici tog doma.

Kako je nezvanično potvrđeno za Klix.ba, postoje indicije da je nekoliko policajaca iz Tuzlanskog kantona umiješano u težak oblik krivičnog djela, a koji se vezuje za navođenje osoba na prostituciju, posebno maloljetnica.

Riječ je o B. K. (1974), Dž. P. (1970), J. M. (1995), M. H. (1979), N. A. (1984), Z. J. (1964) i S. Š. (1958).

Akcija se provodi po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi nadležnih sudova.

Više informacija će biti poznato naknadno, a o ovom slučaju se iz Uprave policije MUP-a TK još nisu zvanično oglasili, prenosi Klix.

