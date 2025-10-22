Velika akcija FUP-a “Barut”: Pretresi na više lokacija u SBK, istražuju se sumnjive prodaje imovine firme Vitezit

Akcija se provodi pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva (POSKOK), a u cilju dokumentovanja krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te zbog krivičnih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme.

U toku su pretresi u PS Vitez doo u stečaju, pravnom licu WDG d.o.o. Vitez i na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona.

Više informacija bit će poznato u toku dana, piše N1.

