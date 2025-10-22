Crna hronika

Velika akcija FUP-a “Barut”: Pretresi na više lokacija u SBK, istražuju se sumnjive prodaje imovine firme Vitezit

Objavljeno prije 1 sat

Velika akcija Federalne uprave policije (FUP) kodnog imena “Barut” provodi se od jutarnjih sati na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona (SBK).

Akcija se provodi pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva (POSKOK), a u cilju dokumentovanja krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi sa postupkom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, te zbog krivičnih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme.

U toku su pretresi u PS Vitez doo u stečaju, pravnom licu WDG d.o.o. Vitez i na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona.

Više informacija bit će poznato u toku dana, piše N1.


