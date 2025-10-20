Brojni prijatelji i kolege opraštaju se od Samre Livadić, mlade doktorice koja je počinila samoubistvo

Samra Livadić bila je cijenjena i voljena među kolegama, a vijest o njenom iznenadnom odlasku duboko je potresla njene prijatelje, kolege i akademsku zajednicu, piše Srpska info.

Obavljen uviđaj

Nakon dojave da se u kući nalazi tijelo, pripadnici Policije Brčko distrikta i dežurni tužilac odmah su izašli na teren i obavili uviđaj. Prema nezvaničnim informacijama, slučaj se vodi kao suicid, a tačne okolnosti tragedije bit će poznate nakon završetka istrage.

Podsjećamo, djevojka je život okončala iz pištolja u porodičnoj kući u Vražićima.

Oproštaj od kolegice

Na društvenim mrežama od nje se oprostilo Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus”, porukom koja svjedoči o tragovima koje je ostavila među onima koji su je poznavali:

– Teško je pronaći riječi kada ode neko kao Samra Livadić. Naša draga kolegica, mlada doktorica, uvijek nasmijana, puna života i topline. Nikad nismo mogli ni pomisliti da se iza tog osmijeha kriju tišina i bol koju nismo vidjeli. Samra je bila ona osoba koja te uvijek dočeka s osmijehom, koja pita kako si i stvarno to misli. Njen odlazak nas je duboko potresao i podsjetio koliko je važno da jedni drugima budemo blizu.

Da pitamo, da saslušamo, da ne čekamo ‘sutra’ da nekome pokažemo da nam je stalo.

U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama.

Neka sjećanje na Samru živi kroz sve lijepe trenutke koje je dijelila s nama i kroz plemenitost kojom je doticala ljudske živote – navodi se.

Zajednica u Brčkom i Tuzli ostala je u šoku, a kolege poručuju da će sjećanje na Samru Livadić ostati trajno – kroz njen osmijeh, dobrotu i ljubav prema ljudima kojoj je posvetila svoj život i poziv, prenosi Avaz.

