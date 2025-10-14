MUP RS tvrdi da se Vukanovićevo auto samo zapalilo…

Prilikom požara na automobilu narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, prema nalazu vještaka koji je dostavljen Policijskoj upravi Trebinje, utvrđeno je da nisu nađeni tragovi zapaljive tečnosti, saopšteno je iz PU Trebinje.

Kako je rečeno, nalaz je pokazao da je požar počeo ispod kontrolne table automobila, te da ga je izazvao spoj.

Požar na Vukanovićevim automobilu ford fiesta izbio je 11. septembra ove godine oko 22:30, ispred njegive porodične kuće.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju kažu da još nisu dobili ovaj nalaz, te da će se naknadno oglasiti.

Vještačenje je obavljeno u Kriminalističko-tehničkom centru Banjaluka, pišu Vijesti.ba.

