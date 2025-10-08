Posljednji pozdrav legendi, objavljena smrtovnica: Dženaza Halidu Bešliću klanjat će se u ponedjeljak

Dženaza-namaz će se klanjati u ponedjeljak, 13. oktobra 2025. godine, poslije podne namaza (u 13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će se obaviti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare.

Porodica je navela da će se tevhid proučiti istog dana nakon ikindije-namaza (u 16 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

U objavi stoji da su ožalošćeni supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamia i Belmin-Kan, te sestre Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka sa porodicama, kao i brojna rodbina, prijatelji i poznanici, prenosi N1.

Facebook komentari