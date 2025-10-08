U restoranu koji je Bešlić redovno posjećivao ostavili njegovo mjesto: “Večeras je tvoja stolica tu”

“Večeras je tvoja stolica tu. I Sarajevsko je tu… Rahmet ti duši, maestro naš voljeni.”

Ova dirljiva scena podijeljena je na Instagram Storyju restorana, kao tihi pozdrav velikanu čija će praznina još dugo ostati.

Podsjećamo, Halid Bešlić je preminuo jučer u 72. godini nakon kratke, ali teške bolesti.

Od njega su se oprostile mnoge poznate ličnosti – među njima Nazif Gljiva, Dino Merlin, Hanka Paldum, Lepa Brena i brojni drugi.

Večeras, u čast Halidu, ispred Doma mladih u Sarajevu s početkom u 19 sati bit će organizovano okupljanje građana. Pozvani su svi koji žele odati počast da ponesu gitare, razglase, bubnjeve i pjesmu.

Komemoracija će se održati u ponedjeljak, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13:30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a ukop će uslijediti u 15 sati na gradskom groblju Bare, prenosi Avaz.

