Poznat uzrok smrti mlade Adne Rovčanin-Omerbegović!

Zvanični nalazi obdukcije pokazali su da je uzrok smrti bio meningitis, teška upala moždanih ovojnica koja se razvija brzo i može imati smrtonosne posljedice, piše Hayat.

Adna i njen suprug Faris vjenčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom hotelu na Ilidži. Slavlje koje je trebalo označiti početak zajedničkog života pretvorilo se u tragediju kada joj je tokom noći naglo pozlilo.

Porodica navodi da je hitno prevezena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su ljekari pokušali sve – uključujući induciranu komu, ali Adna je preminula 15. septembra.

Na groblju Bare 17. septembra obavljen je ukop, kojem je prisustvovao veliki broj prijatelja, članova porodice i građana Sarajeva, pa i onih koji je nisu lično poznavali.

Njena smrt izazvala je val tuge i brojna oproštajna pisma i poruke na društvenim mrežama, prenosi novis.

Facebook komentari