Potresne riječi supruga preminule Adne: “Živote moj, znam da ćemo se kad-tad opet sresti…”

Nakon vijesti o iznenadnoj i tragičnoj smrti 26-godišnje influenserice i šminkerice Adne Rovčanin-Omerbegović, društvene mreže preplaviljene su porukama tuge i nevjerice.

Posebno dirljiva bila je ona njenog supruga Farisa, koji je samo dva dana nakon vjenčanja ostao bez voljene supruge.”Živote moj, najveća moja ljubavi… Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet. U mom srcu si zauvijek i nikad te neću zaboraviti, a znam da ćemo se kad-tad opet sresti. U mojim si mislima i dovama. Hvala ti za najveću ljubav koju jedna žena može pružiti. Voli te muž”, napisao je Faris u emotivnoj objavi.”Živote moj, najveća moja ljubavi… Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet. U mom srcu si zauvijek i nikad te neću zaboraviti, a znam da ćemo se kad-tad opet sresti. U mojim si mislima i dovama. Hvala ti za najveću ljubav koju jedna žena može pružiti. Voli te muž”, napisao je Faris u emotivnoj objavi.Adna i Faris izrekli su sudbonosno “da” u subotu, 13. septembra, na vjenčanju upriličenom u jednom hotelu na Ilidži,piše Radiosarajevo

Nažalost, samo dan kasnije Adni je iznenada pozlilo, a već u ponedjeljak, 15. septembra, je preminula.

Facebook komentari