Crna hronika

Ovo je Katarina koju je ubio otac Nenad u Beču

Objavljeno prije 1 sat

On je nakon jezivog zločina imao okršaj i sa austrijskom policijom, nakon čega je počinio samoubistvo

Prema navodima austrijskih medija, Katarina M. (24) jutros je podlegla povredama koje je zadobila 16. septembra, kada ju je upucao u glavu njen otac Nenad M. u njihovom stanu u Beču.Tog dana, Nenad je u porodičnom stanu počinio višestruko ubistvo. On je ubio svoju suprugu Zlaticu, ranio Katarininog muža i Katarinu koja se 3 dana borila za život.

Nenad je nakon jezivog zločina imao okršaj i sa austrijskom policijom, nakon čega je počinio samoubistvo,piše Avaz

Podsjetimo, u trenutku jezivog zločina u stanu je bilo i Katarinino dvoje male djece kao i njena najmlađa sestra.


