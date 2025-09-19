U subotu dženaza tragično nastradalom taksisti Adnanu Bajroviću

Mostar će se u subotu, 20. septembra 2025. godine, oprostiti od Adnana Bajrovića (1988–2025), taksiste koji je izgubio život nakon što se njegovo vozilo zapalilo u mjestu Donja Drežnica.

Dženaza u Šarića haremu

Dženaza-namaz klanjat će se nakon ikindije-namaza, u 16:45 sati, u Šarića haremu, gdje će Bajrović biti i ukopan. Očekuje se veliki broj građana, prijatelja i rodbine, koji će zajedničkom molitvom ispratiti prerano ugašeni život.

Nesreća koja je potresla Mostar

Tragedija se dogodila 16. septembra, sat iza ponoći, kada je na vozilu kojim je Bajrović upravljao izbio požar. On je prvo prebačen u SKB Mostar, a zatim transportovan u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), no uprkos naporima ljekara, preminuo je od zadobijenih povreda.



„Bio je vrijedan, pošten i uvijek spreman pomoći“

Od Adnana su se s tugom oprostili porodica, prijatelji i kolege iz taksi udruženja.

– „Bio je vrijedan, pošten i uvijek spreman pomoći – izgubljen je jedan život prerano, a iza njega ostaje praznina.“

Na društvenim mrežama građani Mostara u velikom broju izražavaju žaljenje i upućuju riječi utjehe njegovoj porodici.

– „Neka ti dragi Allah podari lijepi džennet, a porodici sabur u ovim teškim trenucima. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.“ – napisao je jedan od prijatelja.

Facebook komentari