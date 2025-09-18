Preminula ugledna bh. doktorica Dina Dizdarević-Špago

Od doktorice se biranim riječima opraštaju njene kolege i prijatelji.

Ogroman gubitak za porodicu, ali i za našu kliniku.Svi smo putnici. Sabur porodici i prijateljima”, navodi se u jednoj poruci, dok brojne kolegice i kolege navode kako su i dalje svi u šoku: “Mlada kolegica nas je napustila u naponu snage. Nemjerljiva šteta. Neka počiva u miru.”

Otišla je prerano, ostavljajući iza sebe prazninu koju ništa ne može ispuniti. Bila je primjer nesebične posvećenosti svom pozivu i ljudima kojima je pomagala.

Njena snaga, dobrota i predanost poslu ostaju zauvijek urezani u našim srcima. Da ti Allah da najljepšte mjesto u Dženetu, tvoje djelo i tvoja ljubav prema ljudima živjet će vječno”.

Svi su saglasni u jednom, ova “divna naša doktorica” koja je iz ugledne porodice vrsnih ljekara, kako pišu mnogi, bila je ne samo vrhunski stručnjak, već i osoba izuzetne dobrote, posvećenosti i topline.

Kako je objavljeno, dženaza će se obaviti u subotu, 20. septembra u 14 sati na mezarju Gradska (Ljubuški). prenosi Novi.

