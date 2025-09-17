Crna hronika

Tragedija u Mostaru: Preminuo taksista kome se zapalio auto tokom vožnje

Objavljeno prije 12 minuta

Muškarac A.B. (37) preminuo je u utorak veče (16. septembar) u SKB Mostar zbog teških povreda koje je zadobio u požaru.

“On je upravljao taxi vozilom jedne od mostarskih taxi agencija koje se zapalilo tokom vožnje u Donjoj Drežnici”, prenosi Mostarlive.

Policija je izvršila uviđaj na mjestu zapaljenja, a prema nezvaničnim informacijama sumnja se da se u ovom slučaju radi o zapaljenju/eksploziji plina, ali o tome još uvijek ne postoji nikakva zvanična potvrda.

Od ovog mladog Mostarca su se na društvenim mrežama opraštali njegovi prijatelji i poznanici a tragedija koja se dogodila nikoga ne ostavlja ravnodušnim, prenosi Novi.


