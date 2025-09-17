Otkriveno od čega je preminula lijepa influenserka i vizažistica Adna Rovčanin u 26. godini

Sarajevo je zavijeno u crno nakon vijesti da je u ponedjeljak, 15. septembra 2025. godine, na bolji svijet preselila Adna Rovčanin-Omerbegović. Imala je samo 26 godina, a njena smrt dogodila se svega dva dana nakon što je uplovila u bračne vode.

Vjenčanje pretvoreno u tragediju

Adna i njen suprug Faris vjenčali su se u subotu, 13. septembra, u sarajevskom hotelu Hollywood na Ilidži. Noć koja je trebala biti najljepši početak njihovog zajedničkog života pretvorila se u tragediju. Prema riječima porodice, Adni je nakon veselja iznenada pozlilo. Hitno je prebačena na KCUS, gdje je dva dana bila u komi.

Uprkos borbi ljekara i dovama porodice, Adna je preminula u ponedjeljak.



Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je riječ o potresu mozga.

Prekinuti snovi

Posebno teško pada činjenica da je Adna tek započela zajednički život sa suprugom Farisom. Njena prerana smrt prekinula je snove o budućnosti i ostavila iza sebe neizmjernu tugu porodice i prijatelja.

Dženaza i tevhid

Dženaza će se klanjati u srijedu, 17. septembra, u 14:30 sati na Gradskom mezarju Bare, dok će tevhid biti proučen istog dana u džamiji Kobilja Glava. Ožalošćeni su suprug Faris, otac Alija, majka Fikreta, sestre Adisa, Almedina, Aldina i Almina, te brojna rodbina i prijatelji.

Život pun osmijeha i rada

Adna je bila poznata influenserica i šminkerica, vlasnica kozmetičkog salona u Sarajevu. Klijentice i prijatelji pamte je kao vrijednu, nasmijanu i vedru mladu ženu koja je svojom energijom osvajala ljude oko sebe.

Emotivni oproštaji

Na društvenim mrežama nizale su se poruke tuge i nevjerice. Kolegica Selda napisala je:

“U šoku sam. Još uvijek ne mogu da vjerujem. Isti posao smo dijelile, na isti dan se udale, a sada upravo čitam da te više nema među nama… Neka ti Allah podari najljepše mjesto u Džennetu i tvojoj porodici sabur.”.

Stotine poruka ispunjenih suzama i bolom svjedoče koliko je Adna bila voljena:

“Još juče si bila među nama, danas te ispraćamo.”

“Neka ti Allah podari Džennet, a tvojoj porodici snagu.”

“Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostat ćeš u našim srcima.”

Adna je otišla prerano, ostavljajući Sarajevo u nijemoj boli i sjećanju na osmijeh koji je prerano ugašen.

