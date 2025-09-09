Opća bolnica Konjic o tragičnom slučaju: Imali smo sanitetsko vozilo, istraga je u toku

Prve informacije su govorile da u Općoj bolnici u Konjicu nisu imali sanitetskog vozila, te da su zbog toga roditelji morali privatnim automobilom voziti u Mostar.

Iz Opće bolnice Konjic sada su za Crnu Hroniku rekli kako su imali vozilo, ali da će istraga otkriti šta se zapravo dogodilo.

Još uvijek nije jasno zbog čega su roditelji u SKB Mostar morali ići privatnim automobilom, iako je beba bila u teškom stanju.

Reakciju Opće bolnice Konjic prenosimo u cijelosti.

“Povodom nemilog događaja, smrti jedanaestomjesečne bebe iz Konjica, a u vezi sa natpisima koji su se pojavili u pojedinim medijima i portalima, za sada jedino možemo da demantujemo informaciju da u trenutku upućivanja bebe u drugu zdravstvenu ustanovu (SKB Mostar) JU Opća bolnica Konjic nije imala na raspolaganju saniteska vozila i osoblje potrebno za transport pacijenta (med. pratnja i vozač).

Dakle, bolnica je imala na raspolaganju i sanitesko vozilo i osoblje potrebno za transport pacijenta udrugu zdravstvenu ustanovu.

Obzirom da je u toku istraga nadležnih organa, Bolnica u cjelosti sarađuje sa istražnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Porodici preminulog djeteta izražavamo najdublje saučešće i stojimo na raspolaganju za svu potrebnu podršku i pomoć.

Pored uvažavanja interesa javnosti, Bolnica do okončanja istrage neće davati izjave ni komentare o događaju, te molimo medije i javnost za razumijevanje i suzdržanost u izvještavanju”, rekao je direktor Opće bolnice Konjic Prim. Dr. Lepata Dželilović.

