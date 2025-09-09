Poznat termin dženaze bebe iz Konjica: Morao je otac voziti do bolnice, jer u Konjicu nije bilo sanitetskog vozila

Podsjetimo, iz SKB Mostar nam je potvrđeno da je dijete u ovu bolnicu dovezeno bez znakova života.

– Ljekari su ga pokušali reanimirati, ali bezuspješno – rečeno je za „Avaz“ iz SKB Mostar.

Štaviše, dječačić je bio bez znakova života kada ga je iz automobila oca koji je pod policijskom pratnjom vozio prema Mostaru, u mostarskom prigradskom naselju Potoci preuzela ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja „Stari grad“ Mostar, a koji, također, radili kardioplućnu reanimaciju.

Cijeli slučaj je pod lupom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako nam je potvrdila Ana Rajič, tokom jučerašnjeg dana je po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, urađena obdukcija.

– Uzeti su određeni uzorci koji će biti poslani na analizu. Također, po nalogu tužitelja su naređena sva neophodna vještačenja te se poduzimaju druge mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja – kazala je Rajič za “Avaz”.

Danas će u haremu Spiljani u istoimenom naselju kod Konjica biti klanjana dženaza dječačiću. Njegov otac je smogao snagu da o svemu progovori u ispovijesti za „Dnevni avaz“ koja je objavljena u današnjem izdanju našeg lista.

