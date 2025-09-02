Preminuo mališan iz Maglaja nakon što je pobijedio tumor 5 puta: Srce malog Omara nije moglo da izdrži, tuga do neba!

Maleni Omar, dječak iz Maglaja koji je pobijedio tumor pet puta, izgubio je životnu bitku. Velika tuga okovala je Maglaj nakon saznanja da je ovaj hrabri dječak preminuo.

Uvijek nasmijan, hrabar i primer za snagu, svima je pokazao da odustajanja nema i nadahnuo mnoge.

Njegova majka Irma Čolaković, neumorna u borbi za sina, oglasila se na društvenim mrežama riječima koje lome srce.

“Omare, najponosnija sam što sam te rodila. Čuvaj mamu s neba i čekaj me, mamica će ti sigurno doći”, napisala je ona, prenosi Avaz.

Ovaj divni dječak i njegov osmijeh ostat će mnogima u sjećanju, ali i kao podjsetnik da istinska snaga ne mjeri godine, nego srce.

