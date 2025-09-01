Djeca jezivo mučena u kući strave u Brčkom: Isplivali novi detalji, da se smrzneš od užasa!

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv lica Z.Đ. (72) i A.Đ. (38) iz Brčko distrikta BiH, inače vlasnika kuće u kojoj je dana 25. februara 2025. godine pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora, zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela, piše Telegraf.

Podignutom optužnicom, licu Z.Đ. (72) na teret se stavlja da je učinila krivično djelo neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem iz člana 358 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH kao i krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 216 stav 1 istog zakona u saizvršilaštvu sa licem A.Đ. (38), dok se licu A.Đ. (38) na teret stavlja pored saizvršilaštva krvičnog djela zapuštanje i zlostavljanje djeteta iz člana 216 stav 1 i izvršenja krivičnih djela iskorištavanje radi pornografije iz člana 207i stav 2 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina iz člana 207d stav 6 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Obzirom da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH tek zaprimio predmetnu optužnicu, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH moći će dati više informacija u vezi predmetnog slučaja nakon prijema odluke suda po podignutoj optužnici.

U odnosu na ranije data saopštenja za javnost, vredi ukazati da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S.O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svoje četvero djece.

