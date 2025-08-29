Crna hronika

Građevinac iz BiH uhapšen na baušteli: Spremali se ukrasti bakrene kablove, svjedok zvao policiju

Objavljeno prije 1 sat

 Pexels/Niklas Jeromin

Policija grada Hertena saopćila je da je zahvaljujući dojavi svjedoka spriječena krađa na gradilištu u ulici Kaiserstrasse u noći sa srijede na četvrtak (27/28. august).

Na teren su ubrzo izašle policijske patrole i privremeno uhapsile dvojicu muškaraca: 26-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, bez stalnog prebivališta u Njemačkoj, te još jednog muškarca čiji identitet još nije potvrđen.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni su se možda spremali ukrasti bakrene kablove. Istraga je u toku, a policija provjerava sve okolnosti događaja, piše press.


