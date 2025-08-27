VELIKA TUGA: Mlada Šejla iz Zavidovića počinila samoubistvo u Americi

Velika tuga pogodila je porodicu Selimović i širu zajednicu nakon vijesti da je 20. augusta 2025. godine u 22. godini života preselila na ahiret Šejla (Samir) Selimović. Vijest o njenom iznenadnom odlasku pogodila je rodbinu, prijatelje i poznanike, a najviše porodicu koja je ostala skrhana bolom.

Prema nezvaničnim informacijama, Šejla je uzela veliku količinu tableta, što je dovelo do tragičnog ishoda. Ovaj događaj snažno je potresao ne samo njene najbliže, već i cijelu zajednicu Bošnjaka u Des Moinesu, gdje je porodica Selimović dugo godina poznata i poštovana.

Dženaza i hatma dova

Dženaza će se obaviti na mezarju Ezan na adresi 4814 Gur St. Prole, IA 50329, u srijedu 27. augusta 2025. godine s početkom u 5:00 sati poslijepodne. Hatma dova će se proučiti istog dana u IEC EZAN na adresi 6306 Douglas Ave, Des Moines, IA 50310.

Porodica i zajednica u bolu

Iza Šejle su ostali majka Emsada, očuh Sanel, braća Faris i Adem, sestra Dženana, djedovi Beqo i Ibrahim, nene Aila i Sajma, kao i šira porodica i brojni prijatelji. Njihova bol je ogromna, a podrška zajednice svjedoči o tome koliko je Šejla bila voljena i cijenjena.

Njena prerana smrt ostavlja prazninu koja se ne može popuniti, ali i podsjeća na važnost brige o mentalnom zdravlju mladih, piše senzacija.

