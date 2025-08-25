“Kratko, ali jako” – Zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu, treslo i u Dubrovniku!

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 25. avgusta 2025 u 09:53 časova, na području Bosne i Hercegovine, piše espreso.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara jugoistočno od Stoca, a osjetio se i u Dubrovniku.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 3.5 kilometara ispod površine zemlje.

“Kratko je bilo, ali jako”, naveli su građani Ljubinja.

“Blago podrhtavanje se osjetilo u Dubrovniku”, javljali su građani na EMSC.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti.

