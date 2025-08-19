Crna hronika

Stravična saobraćajna nesreća: Preko 70 mrtvih VIDEO

Objavljeno prije 32 minute

U saobraćajnoj nesreći u Avganistanu poginula je 71 osoba kada se autobus koji je prevozio deportovane migrante u Kabul sudario sa kamionom i motociklom, saopštili su zvaničnici.

Među žrtvama je 17 djece, izjavio je portparol pokrajinske vlade Ahmadulah Mutaki, prenosi Rojters.


Sudar, nakon kojeg se autobus zapalio, dogodio se u pokrajini Herat na zapadu Avganistana.

“Zbog prekomjerne brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo sa glavnog puta i direktno se sudario sa kamionom u provinciji Herat”, saopštila je policija.


