Stravična saobraćajna nesreća: Preko 70 mrtvih VIDEO

Među žrtvama je 17 djece, izjavio je portparol pokrajinske vlade Ahmadulah Mutaki, prenosi Rojters.

🚨🇦🇫 DEADLY BUS CRASH IN AFGHANISTAN KILLS AT LEAST 71 A bus carrying deported migrants caught fire after colliding with a truck and motorcycle in Herat province. At least 71 people are confirmed dead. Source: AZintel pic.twitter.com/6IfCOMz47v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2025



Sudar, nakon kojeg se autobus zapalio, dogodio se u pokrajini Herat na zapadu Avganistana.

“Zbog prekomjerne brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo sa glavnog puta i direktno se sudario sa kamionom u provinciji Herat”, saopštila je policija.

