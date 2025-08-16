U jezivoj nesreći poginuli Petar i maloljetni Lazar, otac bespomoćno uzvikivao: “Pusti me da vidim da li su mi djeca živa”

Tragedija u Ugrinovcima potresla je cijeli region. Jučer oko 14 sati, braća Petar (19) i Lazar U. (17) izgubila su život u sudaru svog “Opel Corse” s kamionom. Vozač kamiona, Ljubiša J. (50), prošao je bez povreda.

Mladići su, prema prvim informacijama, velikom brzinom vozili prema Batajnici. Izgubili su kontrolu nad vozilom, ispravili krivinu i direktno udarili u kamion. Sudar je bio smrtonosan – obojica su poginula na licu mjesta, piše Informer.

Krenuli da posjete oca

Braća su tog dana krenula da posjete oca na poslu kako bi mu donijeli sijalice. Otac, zabrinut što se nisu javljali, krenuo je autobusom da ih potraži. Putem je vidio užas.

Istrčao je i molio policajce:

-Pustite me da vidim da li su mi djeca živa – ispričala je potresena mještanka.

Na mjesto nesreće ubrzo je stigla i majka nastradalih. Kada je saznala šta se dogodilo, pala je na koljena i izgubila svijest. Hitna pomoć ju je prevezla u Dom zdravlja.

Skromna i poštena porodica

Porodica se prije nekoliko godina doselila je iz Bujanovca u Ugrinovce. Mještani ih opisuju kao skromne i poštene ljude. Pored Petra i Lazara, imaju još troje djece. Obojica mladića aktivno su se bavila fudbalom i tog dana su se spremali za trening,piše Avaz

– Ne možemo da zamislimo kako će roditelji preživjeti ovu tragediju – kažu komšije,piše Avaz

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu. Naložena je obdukcija tijela i vanredni tehnički pregled vozila. Vozač kamiona podvrgnut je alkotestiranju i drugim analizama.

