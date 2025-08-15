Rođak iz BiH primao penziju žene koja je umrla 2007. godine, šteta 200.000 eura

Austrijske vlasti posljednjih godina vode bespoštednu borbu sa prevarantima koji uzimaju novac od Javne službe za zapošljavanje (AMS).

Samo tokom protekle godine otkriveno je 4.865 novih slučajeva prevare, što je povećanje od 9.1 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Sada je na vidjelo izašao novi slučaj. Prema informacijama lista „Heute“, policija u Salcburgu otkrila je višegodišnju prevaru sa socijalnim davanjima. Prema pisanju ovog lista, primalac udovičke penzije je navodno umrla u inostranstvu 2007. godine. Međutim, njeni rođaci nisu obavijestili AMS da se obustavi isplata nakon ženine smrti.

Umjesto toga, rođak sa državljanstvom Bosne i Hercegovine je prevarom dobio njenu penziju koju je primao sve do kraja 2024. godine, dakle, skoro 18 godina. Šteta u ovom slučaju iznosi nevjerovatnih 186.273,85 eura, piše press.

