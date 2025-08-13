Crna hronika

Užas u Banjoj Luci: Pronađeno tijelo žene u stanu

Objavljeno prije 20 minuta

Ne znamo koliko tačno je mrtva žena bila u stanu, rekao je mještanin…

 policia RS - N1

Stanari jedne zgrade u banjalučkom naselju Borik, prijavili su policiji da se širi neprijatan miris iz jednog stana u prizemlju, a ulaskom u stan je zatečeno tijelo žene.

Kako saznaju “Nezavisne” na terenu je bio ljekar patolog koji je utvrdio da je žena umrla prirodnom smrću te da je tijelo u stanu bilo više dana.

Prema nezvaničnim inforacijama, žena je boravila sama u stanu u Gundulićevoj ulici, a stanari je nisu viđali neko vrijeme.

– Zgradom se širio neprijatan miris, a budući da komšinicu nisu viđali u posljednje vrijeme, posumnjali su da joj se nešto desilo. Sve je prijavljeno policiji. U stanu je pronađeno tijelo. Ne znamo koliko tačno je mrtva žena bila u stanu – rekao je mještanin.

Njeno tijelo pronađeno je jučer u popodnevnim satima.


