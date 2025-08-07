Crna hronika

Novi detalji horora u BiH: Muškarac i žena ubijeni dok su sjedili u gostima, vlasnik kuće ranjen

Objavljeno prije 6 minuta

Na područje Bosanskog Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat

Muškarac i žena ubijeni su u pucnjavi koja se desila večeras u Bosanskom Šamcu oko 19 sati.

Prema saznanjima ATV-a, naoružani muškarac došao je u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

– Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19:10 na području općine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice -saopćeno je večeras iz PU Bijeljina.

Na područje Bosanskog Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat. Povrijeđeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći – navedeno je u saopćenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti,piše Avaz


