Mlada hokejaška zvijezda preminula nakon pada s trećeg sprata, sumnja se u službenu verziju događaja

Tragedija se dogodila u hotelu Ibiza Rocks u glavnom gradu otoka u San Antoniju. Dvije ekipe hitne pomoći brzo su stigle na lice mjesta, ali mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Španska Civilna straža potvrdila je za BBC da je Kelly preminuo u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak nakon što je pao s balkona. Prema prvim informacijama radi se o nesretnom slučaju.

Porodica preminulog sportiste oglasila se emotivnom porukom na društvenim mrežama.

“Nemamo riječi. Naš predivni sin je preminuo. Molimo sve da poštuju našu privatnost dok se pokušavamo nositi s ovom tragedijom. Uvijek ćeš biti naš sin, Gary. Čvrsto spavaj”.

Gary Kelly bio je veliki hokejaški talenat, a tokom svoje kratke, ali zapažene karijere igrao je za nekoliko britanskih klubova uključujući Dundee Stars, Aberdeen Lynx i Whitley Warriors.

Iz kluba Dundee Stars su se također oglasili.

“Svi u klubu, uključujući igrače, trenere, osoblje i vlasnike, slomljeni su srca nakon ove tragične vijesti. Gary je bio izuzetno talentovan i karizmatičan mladić sa svijetlom budućnošću. Ovaj gubitak duboko će pogoditi mnoge u hokejaškom svijetu i šire. Nedostajat će nam neopisivo. U potpunosti poštujemo želju porodice za privatnošću u ovim teškim trenucima”.

Zabrinutost javnosti dodatno je pojačana činjenicom da je samo dvije sedmice ranije, u istom hotelu još jedan mladić iz Škotske preminuo na gotovo identičan način. Iako zvanične informacije ukazuju na nesretan slučaj, neki britanski mediji su izrazili sumnju u službenu verziju iako bez konkretnih dokaza.

Nakon smrti dvojice britanskih gostiju, uprava hotela Ibiza Rocks otkazala je nekoliko muzičkih događaja i oglasila se saopštenjem:

“Šokirani smo i duboko pogođeni nedavnim tragičnim događajima. Naš prioritet je pružiti podršku svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Potpuno sarađujemo s nadležnim vlastima u istrazi. Sigurnost i dobrobit naših gostiju uvijek su nam bili, i ostaju, na prvom mjestu”.

Hokejaški svijet, ali i šira javnost, ostali su potreseni smrću mladog sportiste koji je imao svijetlu budućnost pred sobom.

We regret to share the tragic news that Gary Kelly has died at 19.

We, like the rest of the hockey community are devastated by this heartbreaking news and share our deepest sympathy to his friends and family. May he rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/6LiSglVJKF

— DailyEIHL (@dailyeihl) July 21, 2025