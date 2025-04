Preminula majka Nebojše Vukanovića, Nevenka, u 72. godini

Majka narodnog poslanika u Narodnoj skupštini RS i lidera “Liste za pravdu i red” Nebojše Vukanovića, Nevenka, preminula je u 72. godini.

Kako je objavljeno, sahrana pokojnice obaviće se sutra u 15 sati na groblju u Podglivlju.

Na loše zdravstveno stanje svoje majke Vukanović je ukazao u emotivnom obraćanju tokom emisije Pressing na N1 kada je rekao da joj je pozlilo nakon što mu je zapaljen automobil.

U jednom trenutku, vidno emotivan, Vukanović je otkrio da prolazi kroz najteže trenutke u životu.

“Ovo mi je najteže gostovanje do sada. Majka mi je na aparatima. Grize me savjest. I iskreno, boli me briga za ministarsku poziciju. Moja majka i moja porodica su mi važniji od bilo kakve funkcije. A ja sam je ugrozio”, rekao je Vukanović, ne krijući suze.

Podsjetimo. Vukanović je za Vijesti.ba na rubu suza i sa velikim emocijama govori o onome što je prošla njegova porodica, posebno njegov otac kojem su plijenili imovinu zbog tužbi režima, ali i njegova sestra koja je trudna ostala bez posla, a sve zbog njegovog političkog djelovanja i razotkrivanja afera režima.

