Ubica Emir Selimović umislio da je supruga Inela njegovo vlasništvo: “Prijetio joj i izbacivao iz kuće. Sve je isplanirao”

Ponovo se dogodilo. U Bosni i Hercegovini je sinoć ubijena još jedna žena. Ubica je ponovo suprug. Nažalost, monstrum je presudio i djetetu.

Kako smo već pisali, 38-godišnji Emir Selimović je, u porodičnom stanu u Kalesiji, golim rukama udavio 37-godišnju suprugu Inelu Selimović, a nakon toga ugušio i njihovog 13-godišnjeg sina T.S.

Nakon zločina je kukavički pobjegao, te policija širom BiH još uvijek traga za njim. U poslijepodnevnim satima je kod Prnjavora pronađen napušteni automobil “Škoda Fabia”.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva TK, automobil “Škoda Fabia” je bila u vlasništvu supruge Inele, a prema informacijama Crne Hronike, i stan u kojem su živjeli je u njenom vlasništvu. Odnosno, Inela je prije nekoliko godina podigla kredit kako bi kupila, sebi, suprugu i sinu, krov nad glavom. Upravo u tom stanu je monstrum odlučio oduzeti život supruzi i sinu.

Kako nam govore izvori bliski porodici, ubica Emir Selimović je danima prijetio Ineli zato što je odlučila da se razvede nakon što ga je uhvatila u prevari.

Sudski proces je bio u toku, a situaciju je otežavala činjenica da Emir nije htio napustiti njihov stan. Čak je, vjerujući da je Inela njegovo vlasništvo, njoj naredio da ona napusti stan. Tačnije rečeno, Emir ju je istjerao iz njenog stana.

Inela je pristala i na to, ali zbog kredita za stan i vozilo, a sa malom pekarskom platom, to nije mogla omogućiti.

Inela je svoj novac trošila na kredite, kućne potrepštine, školovanje djeteta…, a monstrum Emir je svoj novac trošio na ljubavnice.

Prema informacijama koje je Inela davala svojim najbližim, a koji su isti podijelili za Crnu Hroniku, Emir je danima planirao zločin.

Inela im se žalila na njegove prijetnje, uznemiravanje i maltretiranje. “Psihički me ubi, kaže da je sve isplanirao. Prijeti da će me ubiti ako ne odustanem (od razvoda braka op.a.). Ja u sobu – on za mnom, ja u kupatilo – on za mnom, to je izluđivanje. Ja samo sjedim i počnem plakati…”, jedna je od posljednjih poruka koje je Inela napisala svojim bližnjim, a koje je redakcija Crne Hronike imala uvid.

Nažalost, Inela ga nije prijavila za nasilje u porodici. A i da jeste, ova država ničim nije pokazala da bi Inelu zaštitila kao i na desetine ubijenih žena prije nje.

Podsjetit ćemo da je za samo 26 mjeseci u Tuzlanskom kantonu ubijeno 10 žena i troje djece, a broj je mnogo veći ukoliko uzmemo statistiku za čitavu Bosnu i Hercegovinu.

