Balkanske bande preuzele britansko tržište droge: Jedan grad ostao neosvojen

Albanske kriminalne skupine sada su priznate od strane policije kao dominantne sile na britanskom tržištu droge, istiskujući svoje rivale nižim cijenama i smrtonosnim nasiljem. Ključ njihovog uspjeha leži u izravnim vezama s kolumbijskim kartelima, što im omogućuje nabavku najkvalitetnijeg kokaina i osvajanje britanskih uličnih bandi obećanjem čistog profita, piše Daily Mail.

Međutim, iako su se albanski kriminalci uspješno infiltrirali u organizirane kriminalne skupine u velikim gradovima poput Londona i Birminghama, Liverpool ostaje iznimka. U tom gradu trgovinu drogom i dalje kontroliraju domaće kriminalne mreže, često s jakim lokalnim vezama.

Ovo potvrđuje nedavna presuda mladom liverpoolskom paru, Eddieju Burtonu (23) i Sian Banks (25), koji su upravljali operacijom krijumčarenja droge vrijednom 20 milijuna funti. Njihova mreža krijumčarila je stotine kilograma heroina, kokaina i ketamina skrivenih u kamionima iz Europe u Ujedinjeno Kraljevstvo. Njih su razotkrili agenti Nacionalne agencije za kriminal (NCA) nakon što je Burton uhićen u noćnom klubu Pacha na Ibizi u kolovozu 2023.

Još jedna banda sa sjedištem u Wirralu nedavno je osuđena na ukupno 44 godine zatvora zbog korištenja britanske poštanske službe za distribuciju droge vrijedne 2,7 milijuna funti, uključujući MDMA, ecstasy, kokain, čarobne gljive, LSD i ketamin. Grupa, među kojima su i polubraća Benjamin Crane (35) i Abbey Crane (24), skladištila je drogu u skladištu u Birkenheadu, a potom slala pošiljke iz pošte u lokalnu trgovinu.

Liverpool ostaje neosvojiva tvrđava za Albance

Izvan Liverpoola, rastuća dominacija albanskih bandi potvrđena je u nizu službenih studija, uključujući izvješće UN-a iz 2023., koje navodi da te bande sada imaju “znatnu kontrolu” nad britanskim tržištem droge. Prošle je godine procurio dokument Ministarstva unutarnjih poslova koji albanske kriminalne skupine opisuje kao “akutnu prijetnju” Ujedinjenom Kraljevstvu i “izrazito prisutne u teškom i organiziranom kriminalu”, uključujući nekoliko neriješenih ubojstava.

Među njima je i ubojstvo Rhysa Thompsona (29), mladog oca koji je otet i nasmrt pretučen u obračunu povezanim s pokušajem iznude farme kanabisa za koju se vjeruje da je bila pod kontrolom albanske bande. Njegovo tijelo pronađeno je s ljepljivom trakom omotanom oko vrata na osamljenoj cesti u Rishworthu, West Yorkshire, rano ujutro 13. svibnja 2021. Do danas nitko nije optužen za njegovo ubojstvo.

NCA je otkrila da albanske bande kontroliraju tržište kokaina u svim glavnim gradskim i prigradskim područjima Ujedinjenog Kraljevstva – osim u Liverpoolu. Uz to, sve se više specijaliziraju za proizvodnju i distribuciju kanabisa, koji se smatra “niskorizičnim”. U 2023. godini, Nacionalna agencija za kriminal i 43 policijske jedinice diljem Engleske i Walesa provele su operaciju usmjerenu na “zapadnobalkanske” bande, zaplijenivši gotovo 200.000 biljaka kanabisa u vrijednosti do 130 milijuna funti, 636.000 funti u gotovini, 26 kilograma kokaina vrijednog do milijun funti te 20 komada vatrenog oružja.

Zašto Albanci ne mogu prodrijeti u Liverpool?

Unatoč rastućoj dominaciji, albanski kraljevi kriminala nisu uspjeli napraviti značajan prodor u Liverpool, a stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga. Prvi je povijesno snažan utjecaj lokalnih kriminalnih skupina koju vode lokalni gangsteri poput Curtisa Warrena i tvrrtke Huyton, koji su desetljećima kontrolirali ilegalni uvoz droge kroz luku Liverpool.

Peter Walsh, autor knjige Rat protiv droge: Tajna povijest, objašnjava: “Albanci su postali značajna snaga u Europi tijekom 1990-ih, kada su uspostavili veze s kolumbijskim kartelima i preusmjerili tokove kokaina. U Londonu i Birminghamu su se lako infiltrirali zahvaljujući raznolikoj populaciji. No, Liverpool je ostao izvan njihova dosega zbog duboko ukorijenjenih lokalnih veza.”

“Liverpool je grad u kojem se trgovina drogom tradicionalno odvija unutar obiteljskih i prijateljskih mreža, a Albanci su stranci u toj zajednici. Pokušaj natjecanja s domaćim kriminalnim skupinama završio bi prijavama policiji ili smrtonosnim sukobima”, dodaje Walsh.

Bivši viši inspektor Scotland Yarda prisjeća se ranih upozorenja o albanskim bandama: “FBI nam je početkom 2000-ih rekao da su Albanci spremni koristiti nasilje na razini kakvu dotad nismo vidjeli u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kasnije smo razgovarali i s MI6 o ovoj prijetnji. Tada je bilo jasno da su Albanci vješti u švercu ljudi, droge i vatrenog oružja.”

No, Liverpool je ostao zatvoren za Albance iz još jednog razloga – kontrole noćnog života.

“Klupska sigurnost u Liverpoolu uvijek je imala jake veze s trgovinom drogom. Vrata noćnih klubova čuvali su domaći ljudi koji su znali vlasnike klubova. Bilo je sukoba, ali uvijek su se rješavali interno”, kaže izvor iz kriminalnog miljea.

“Osim toga, Albanci nemaju utjecaj na Luku Liverpool. Curtis Warren i kasnije tvrtka Huyton uvijek su kontrolirali što dolazi kroz luku. Njihov jedini način djelovanja u Liverpoolu bio bi da neka mala grupa dođe na vikend, proda ekstazi u nekoliko klubova i ode do ponedjeljka”, zaključuje izvor, prenosi danas.

