Evo kada stiže nova promjena vremena, pljuskovi i grmljavina…

Danas i u nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, poengdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni.U ponedjeljak u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 36 stepeni.

U utorak umjereno oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom dana, sa kišom pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepeni,piše Slobodnabosna

