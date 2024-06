Meteorolozi u BiH od sutra najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom, moguć i grad

Tako se sutra (ponedjeljak) očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 na jugu zemlje do 23 stepena Celzija. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 33 stepena.

U utorak se očekuje isto vrijeme samo uz moguću pojavu grada. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne vjetar južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena,piše N1

U srijedu će također biti nestabilno vrijeme uz kišu i grmljavinu te mogući grad. Vjetar će biti slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 19 stepeni Celzija. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzija.

U četvrtak se tek pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzija.

Podsjetimo, Meteoalarm je i danas za devet regija u BiH izdao upozorenja za jako nevrijeme dok je u Mostaru najavljen toplotni val.

