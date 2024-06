Objavljena prognoza do 25. juna: Kad će kraj pljuskovima i nestabilnom vremenu?

Do 14. juna prognozira se nestabilno vrijeme širom Bosne i Hercegovine, sa pljuskovima, često praćenim grmljavinom te lokalno pojavom grada, posebno na sjeveru i u centralnim dijelovima Bosne. U ostalim krajevima zemlje očekuje se nestabilno vrijeme sa povremene i umjernim padavina pljuskovitog karaktera, prenosi Radiosarajevo.

Od 15. do 25. juna raste vjerovatnoća za duže sunčane periode, ali i dalje su izgledni lokalni i povremeni pljuskovi, posebno u Bosni, dok će u Hercegovini biti stabilnije vrijeme. Najviše sunčanih perioda i najmanje padavina, od 15. juna do kraja prognoznog perioda, očekuje se u na jugu zemlje.

Do 14. juna, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 10 do 15, u Hercegovini od 11 do 16 °C, danju u Bosni i Hercegovini od 24 do 29 °C. Prema kraju sedmice temperature su u opadanju.

Od 15. juna do kraja prognoznog perioda, očekuje se porast vrijednosti temperatura zraka, u Bosni tokom jutra od 12 do 17, u Hercegovini od 14 do 19, a u najtoplijem dijelu dana u Bosni do 32 u Hercegovini do 34 °C.

