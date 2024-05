ALARMANTNO UPOZORENJE METEOROLOGA! Stiže sezona najvećih vremenskih nepogoda, evo šta se očekuje

Naučnici iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) dali su svoju najvišu prognozu za sezonu uragana u Atlantiku u maju: između 17 i 25 imenovanih oluja. Prema prognozi, 13 tih oluja bit će uragani s vjetrovima od 119 km na sat ili jačim, dok će četiri do sedam biti veliki uragani s vjetrovima od 179 km na sat ili jačim, prenosi Novi.

“Ova sezona izgleda izuzetno u mnogočemu,” izjavio je Rick Spinrad, administrator NOAA-e, na konferenciji za novinare 23. maja. Spinrad je napomenuo da je 2024. na putu da postane “sedma uzastopna sezona iznad prosjeka.” Prosječna sezona uragana ima 14 imenovanih oluja, od kojih su sedam uragani, a tri veliki uragani, prema podacima NOAA-e. Najaktivnija sezona do sada bila je 2020., s 30 imenovanih oluja.

Naučnici su ranije otkrili da su klimatske promjene učinile izuzetno aktivne sezone uragana u Atlantiku puno vjerojatnijima nego što su bile 1980-ih. Razlog tome je što topliji okeani ne čine uragane češćima, ali ih čine brže rastućima i moćnijima.

Uragani nastaju iz tankog sloja toplog okeanskog voda koji isparava i diže se, formirajući olujne oblake. Što je okean topliji, to sistem dobiva više energije, što potiče proces formiranja oluja i omogućuje brzi razvoj snažnih oluja. Od marta 2023., prosječne temperature površine mora širom svijeta dosegle su rekordne visine, što ukazuje na potencijalno aktivnu sezonu oluja.

Naučnici također predviđaju da će El Niño, koji je nedavno završio, prijeći u La Niñu, njegovu hladniju inačicu, do ljeta ili jeseni. El Niño je klimatski ciklus u kojem su vode u tropskom istočnom Pacifiku toplije nego inače, što utiče na globalne vremenske obrasce.

Tokom El Niña, vjetrovi u Atlantiku su obično jači i stabilniji nego inače, što djeluje kao kočnica za formiranje uragana. Ali ako klimatski ciklus slijedi predviđanja i El Niño zamijeni La Niña, to bi moglo dovesti do posebno olujnog ljeta. To je zato što La Niña slabi pasate i smanjuje vertikalnu smicanje vjetra, što je ono što razbija početne oluje.

Do sada ovog desetljeća, pet oluja imalo je nevjerojatne brzine vjetra od 309 km na sat ili više, što je navelo znanstvenike da predlože novu “Kategoriju 6” za opisivanje takvih oluja.

S obzirom na ove predviđene ekstremne uslove, sezona uragana 2024. mogla bi biti jedna od najaktivnijih ikad zabilježenih, a javnost i relevantne službe trebale bi biti spremne na moguće posljedice, javlja Klik.

