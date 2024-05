Bećirović u UN-u: Nastavljam diplomatsku borbu za pravdu i istinu

… u sjedištu ove međunarodne organizacije u New Yorku u okviru aktivnosti s ciljem širenja istine o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u i oko Srebrenice.

Sastancima u sjedištu UN-a u New Yorku

prisustvovao je i ambasador BiH u UN-u dr. Zlatko Lagumdžija i šef Kabineta dr. Alija

Kožljak.

U odvojenom sastanku s ambasadorom Republike Angole Franciscom Joséom da Cruzom predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović istakao je da usvajanje rezolucije o 11. julu kao međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. ima veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu, regiju i cijeli svijet. Istakao je da je važno da članice UN-a prepoznaju da međunarodni dan sjećanja

i obilježavanja genocida u Srebrenici služi kao podsjetnik na odgovornost međunarodne

zajednice da spriječi počinjenje genocida u budućnosti.



Važno je da svaka zemlja, koja je zvanično prihvatila principe na kojim funkcionira međunarodna zajednica, sudjeluje u širenju istine. Dr. Bećirović je zaključio da UN ima obavezu da, usvajanjem rezolucije, bar djelimično ispravi historijsku nepravdu prema žrtvama genocida u Srebrenici.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je i s ambasadorom Republike Koreje Joonkookom Hwangom u sjedištu UN-a. Tokom razgovora dr. Bećirović je naveo da je rezolucija UN-a o genocidu u Srebrenici potrebna zbog očuvanja mira i jačanja povjerenja, kao i kulture sjećanja.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je rekao da rezolucija o Srebrenici ne ugrožava interese nijednog naroda, već isključivo govori o genocidu koji je pravomoćno dokazan pred međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.

Tokom razgovora i s ambasadoricom Republike Kabo Verde (Zelenortska ostrva) Tanijom Serafim Yvonne Romualdo predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je ukazao na važnost usvajanja rezolucije o Srebrenici. On je istakao da UN ima temeljnu obavezu da promovira mir, a da se do trajnog mira može doći

promoviranjem istine i sprečavanjem svakog pokušaja da genocid bude počinjen, bilo gdje u svijetu.



Dr. Bećirović je podsjetio da su Međunarodni sud pravde (ICJ) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u svojim presudama utvrdili da je izvršen genocid u Srebrenici i da to niko ne može dovoditi u pitanje. On je naglasio da rezolucija koja se predlaže nije prijetnja nijednom narodu, te nema nijedne rečenice o kolektivnoj odgovornosti.

