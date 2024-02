Objavljena prognoza do 27. februara: Prvo natprosječno toplo, a onda opet padavine

Kako navode, ciklon sa centrom iznad sjevernog Jadranskog mora sporo se premješta ka istoku i sa pratećim frontalnim sistemima danas i sutra usloviće oblačno vrijeme sa povremenim padavinama širom Bosne i Hercegovine.

Porast zračnog pritiska i dominacija dijela anticiklone očekuje se od 14. do 17. februara i u takvim sinoptičkim okolnostima, prognozira se stabilno vrijeme uz povremenu jutarnju maglu duž riječnih tokova te natprosječno toplo i sunčano vrijeme.

Prolazno pogoršanje uz slabe padavine izgledno je od 17. do 19. februara, a potom slijedi duži stabilniji period sve do pred kraj mjeseca. Od 25. do kraja prognoznog perioda izgledno je pogoršanje uz padavine, jači vjetar i pad vrijednosti temperatura zraka.

Do 25. februara izgledne su natprosječne srednje dnevne temperature za ovaj period, jutra prohladna sa temperaturama zraka od 0 do 5 u Bosni, u Hercegovini od 3 do 8 °C. Danju u Bosni do 13 °C u Hercegovini do 16 °C.

Nešto niže vrijednosti temperature zraka, očekuju se od 26. februara sve do kraja prognoznog perioda. Minimalne temperature zraka od -2 do 3 u Bosni, u Hercegovini 1 do 6, maksimalne u Bosni do 9 u Hercegovini do 13 °C.

