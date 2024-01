Nema zime dok Božić ne mine, godit će ozimim žitima

Zbog snježnih padavina širom Bosne i Hercegovine, izuzev juga i jugozapada zemlje, na snazi je žuti meteoalarm. Očekuje se visina novog sniježnog pokrivača između 5 i 10, u višom područjima 15 centimetara, te se moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, piše Agroklub.

Prema aktuelnim prognostičkim kartama, Odsjeka za agrometeorologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pogoršanje vremenskih prilika koje je kulminiralo u dane vikenda, postepeno će odmicati na istok Evrope i do sredine naredne sedmice, sa povećanom naoblakom, izgledne su povremene, slabije snježne padavine, pretežno u Bosni.

Krajem vikenda izlazimo iz minusa

Uz temperature zraka koje će biti u skladu sa kalendarom, ne suviše visok snježni pokrivač zadržavaće se na tlu i u nižim predjelima. Na planinama centralne Bosne, na sjeveru Hercegovine i u dijelu Krajine očekuju se više vrijednosti u odnosu na ostatak zemlje.

U najhladnijem periodu od početka zime, minimalne jutarnje temperature kretat će se od -8 do -3 u Bosni, u Hercegovini do 3 °C, ove vrijednosti mjestimično će biti i niže za par stepeni, osobito na visoravnima centralne, istočne i zapadne Bosne. Danju će također biti hladno, uz mogućnost cjelodnevnih negativnih temperatura u Bosni, u Hercegovini sa maksimalnim vrijednostima između 4 i 7 °C.

U drugom dijelu sedmice izgledne su stabilnije vremenske prilike, sa blagim porastom dnevnih temperatura koje će na izmaku vikenda, u gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini biti pozitivne i kretaće se između 1 i 5 °C. Jutra i dalje vrlo hladna, sa pojavom jačeg mraza nakon vedrijih noći.

Uz formirani snježni pokrivač, ozima žita će nesmetano prolaziti stadij zimskog mirovanja.

Prognoza po danima

Hercegovinu će i, 9. januara grijati sunce, dok će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom sa slabim do umjerenim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 4, a dnevna od -4 do 2, na jugu od 4 do 10 °C.

U srijedu, 10. januara, osim u Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme se očekuje i na jugozapadu Bosne. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povemeno moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu do 8 °C.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme bit će u četvrtak, 11. januara. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

U petak, 12. januara u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini i dalje sunčano vrijeme. U nizinama Bosne povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od -4 do 2, na jugu do 10 °C.

Facebook komentari