Protestna šetnja: Medicinari na ulicama traže svoja prava

Od prošle sedmice su u generalnom štrajku, a današnji je samo jedan u nizu koraka koje su poduzeli u svojoj borbi.

– Današnji je protest iz opreza zbog svega što smo ranije doživjeli od ove Vlade. Mi ćemo pozdraviti svaki njihov iskreni korak, posebno ako se steknu uslovi za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora. U ovom trenutku štrajk je u punom kapacitetu, ogroman broj pacijenata nije mogao dobiti zdravstvene usluge, nama je zbog toga žao i preporučujemo im da se strpe. Želimo da koliko je sutra sjednemo sa Vladom i dogovorimo Kolektivni ugovor, izjavio je predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a, Dalibor Vuković.

I predsjednik Sindikata zaposlenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar Ivica Anić, podsjetio je na obećanja sa sastanka održanog u petak, dodajući da su sindikati već uradili ono što je od njih tog dana zatraženo.

– Dogovor je bio da dostavimo prijedlog protokola o pregovaranju. To smo učinili u 8:30 sati. Nadovezujem se na obećanje premijera Nevenka Hercega koji je rekao da će s dostavljanjem protokola sazvati telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će to biti usvojeno, te već u ovoj sedmici sazvati novi sastanak. Rečeno je da će to biti srijeda ili četvrtak i da će se odmah dogovarati stavke i zaključenje Kolektivnog ugovora, naveo je Anić.

Osim plata, dogovarat će se i nematerijalne stvari koje se odnose na uslove rada u zdravstvu u HNK-a.

Podsjećamo, nakon što su stupili u generalni štrajk, predstavnici sindikata dan kasnije sastali su se sa premijerom i ministrima u Vladi HNK-a, međutim dogovor nije postignut. Vlada se obavezala da će tokom narednih 20 dana pokušati udovoljiti medicinskim radnicima, uz apele ostalim osnivačima da učestvuju u saniranju stanja.

Za kraj spomenimo i da je jutros održan sastanak čelnih ljudi Skupštine HNK-a i domova zdravlja iz ovog kantona u kojem je razgovarano o gorućim problemima, s naglaskom na problem u Domu zdravlja Konjic, koji zbog neisplaćivanja plata masovno napupštaju ljekari.

